"سار": لم تتأثر حركة قطارات الركاب والشحن بأمطار القريات الغزيرة

قالت: تعرّض جزء من الخط الحديدي خارج الخدمة للأضرار نتيجة السيول

قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": إنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط.

وأضافت: ولم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.

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12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440 09:01 AM

قالت: تعرّض جزء من الخط الحديدي خارج الخدمة للأضرار نتيجة السيول

"سار": لم تتأثر حركة قطارات الركاب والشحن بأمطار القريات الغزيرة

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": إنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط.

وأضافت: ولم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.

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