"الأرصاد": أتربة وأمطار على المهد ووادي الفرع

الحالة تتضمّن تدنّيَ الرؤية وتستمرّ لـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية، وتستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا تضمّن أمطارًا رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 05:03 PM

الحالة تتضمّن تدنّيَ الرؤية وتستمرّ لـ8 مساءً

"الأرصاد": أتربة وأمطار على المهد ووادي الفرع

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وأمطار رعدية على محافظتَي المهد ووادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنّيًا في مدى الرؤية، وتستمرّ حتى الساعة الـ٨ مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا تضمّن أمطارًا رعدية على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

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