الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.

حظر التجول وزارة الشؤون البلدية والقروية

20

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:48 PM

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول

عبدالله البرقاوي

الرياض

10 10,739

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حظر التجول وزارة الشؤون البلدية والقروية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020