الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول

ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.