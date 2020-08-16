جولات ميدانية لوزير السياحة بالطائف وغدًا بميسان

لمتابعة موسم السعودية "تنفس"

يزور وزير السياحة أحمد الخطيب غدًا الاثنين محافظة ميسان التي تبعد 100 كيلومتر من محافظة الطائف جنوبًا، وهي إحدى أهم الوجهات السياحية الجديدة في منطقة مكة المكرمة، وتتميز بغابات العرعر الخضراء والزيتون البري والنباتات العطرية.

كما تتميز بجبالها الشاهقة التي تصل قممها إلى أكثر من 2500 متر فوق سطح البحر، مثل جبال السروات وبها القلاع الحجرية والقرى التراثية.

وتشتهر بإنتاجها المميز من اللوز والخوخ والتين والتين الشوكي والمدرجات الزراعية التي تجمل المنحدرات الجبلية وشلالات المياه وتنتج أجود أنواع العسل.

وتأتي هذه الزيارات في إطار المتابعة المستمرة لفاعليات الموسم السياحي "تنفس السعودية" الذي دشن منذ قرابة الشهر بمنطقة مكة المكرمة.