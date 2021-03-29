"مركز تعزيز الصحة النفسية" يقدم 4 جلسات حول بيئة العمل

لعدد من الجهات الحكومية منها وزارات "العدل والبيئة والحج"

نظّم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، خلال الشهر الماضي، أربع جلسات تثقيفية "عن بُعد"، حول "تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل"، لعدد من الجهات الحكومية، منها: وزارة العدل، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الحج والعمرة، إضافة إلى هيئة المدن والمناطق الاقتصادية.

وقالت مشرفة برنامج تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل بالمركز الأخصائية ندى بن عبود: الجلسات التثقيفية جرى إعدادها لتكون مُلمة بجميع الجوانب التي تهم العاملين في هذه القطاعات.

وأضافت: محاور الجلسات اشتملت على تعريف الصحة النفسية، وعلاقة الصحة النفسية بالعمل، ودور الموظف في تعزيز الصحة النفسية، إضافة إلى كيفية دعم الزملاء لبعضهم في العمل من الجانب النفسي.

وأشارت "ابن عبود"، إلى أن الجلسات تعتمد على تزويد العاملين بالأدوات التي تمكّنهم من تعزيز صحتهم النفسية، والوقاية من عوامل الضغط التي قد يتعرّضون لها، وكذلك كيفية المساهمة في دعم زملائهم الذين يحتاجون إلى المساندة بالطريقة الصحيحة، واستعراض عدد من الأمثلة والتجارب من واقع بيئات العمل المختلفة.