"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على جازان ونجران وعسير والباحة

رياح سطحية على معظم مناطق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق (جازان، نجران، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية تتحول جنوبية بسرعة 10 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.