الجامعة الإسلامية بالمدينة تقدّم معونات مادية لـ2600 طالب دولي

للتغلب على آثار جائحة فيروس كورونا

دعمت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ما يزيد على 2600 من طلاب المنح الدوليين، بإعانات وسلف مالية، خلال جائحة فيروس كورونا.

وقال عميد شؤون الطلاب بالجامعة الدكتور سامي الحيسوني: إن توجيهات رئيس الجامعة الأمير الدكتور ممدوح بن سعود ثنيان آل سعود، توضح أهمية دعم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، وتقديم الإعانات المختلفة للتغلب على آثار جائحة كورونا، وأن العمادة عملت مع مختلف الجهات لتقديم الدعم الكامل للطلبة وخصوصا طلاب المنح الدوليين.

وأضاف الدكتور "الحيسوني" أنه جرى تقديم العديد من الخدمات؛ ومنها إقامة الدورات التدريبية عن بعد، لتوعية الطلبة الدوليين بعدد من اللغات حول الجائحة.

وتابع: استمر صرف المكافآت لأكثر من 13 ألف طالب، وتقديم الإعانات المالية لأكثر من 1006 طلاب، والسلف المالية لأكثر من 1600 طالب، مع استمرار إصدار البطاقات البنكية لنحو 1600 طالب، وفتح أربعة منافذ للبيع في الجامعة لطلبة السكن الجامعي، خصوصا لمنع التجمعات والتحكم بها.

وقال: إن الجامعة صرفت كوبونات تغذية من حساب صندوق الطالب للطلاب المتخرجين والمنقطعة مكافآتهم، وعددهم أكثر من 1520 طالباً، كما تم الاتفاق مع المطاعم حول الجامعة لتوصيل الطلبات معقمة للطلاب، وجرى تشكيل فرق طلاب لنشر التوعية بين الطلبة من خلال ترجمة المنشورات التوعوية بلغات عدة، بلغت أكثر من 160 منشوراً.

ونوه الدكتور "الحيسوني" بأن الحملات التوعوية والتثقيفية استفاد منها أكثر من 14 ألف طالب، كما تم تقديم سلال غذائية لطلاب المنح المتزوجين وعددها 2200 سلة، وتوزيع التمور على 1200 طالب جامعي.

ولفت إلى أن هذا الدعم يؤكد رعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- للطلبة وتسهيل تقديم الخدمات لهم خلال الجائحة.