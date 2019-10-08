"تعليم عسير" يحتفل باليوم العالمي للمعلم

الفعاليات تضمنت أوبريت "نعم نعم سعوديين"

رعى مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، وعدد من القيادات التعليمية بالمنطقة، على مسرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبها .



وقال "الجوني" في كلمته: أيها المعلمون والمعلمات: نحن فخورون ببذلكم وعطائكم، كنتم وستظلون مشاعل الأمة، وبناة الأجيال، فأنتم تحملون أعظم وأشرف رسالة وأنبل مهنة"، وإن حكومتنا الرشيدة تولي التعليم دعمًا، واهتمامًا بالغًا.



وأضاف: علينا أن نستثمر هذا الدعم ونحقق الرؤية والتطلعات، وإن المعلمين والمعلمات هم أصحاب همم وعطاء، وتميز، وإبداع، وتغير نحو الأفضل.



من جهتها، عبرت "آل مفرح" عن عظيم امتنانها للمعلمين والمعلمات، مقدرة ما يبذلونه ويقدمونه من جهود وتضحيات نحو الطلاب والطالبات.



وقالت: سيكون لهم الأثر الذي يبقى في نفوس أجيال قادمة ترى فيهم القدوة والطموح والمستقبل، وعلى المعلمين والمعلمات الاستمرار في البذل و العطاء، وتجويد رسالة التعليم وتحسين نتائجها.