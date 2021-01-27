روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ 3 أشهر

594 وفاة و17741 إصابة جديدة بالفيروس في آخر 24 ساعة

سجلت روسيا، خلال آخر 24 ساعة، 17.741 إصابة بفيروس" كورونا"؛ حيث يعتبر هذا الرقم أدنى حصيلة يتم تسجيلها منذ 29 أكتوبر.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الوباء بواقع 594 حالة جديدة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن رصد 17.741 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 18.241 إصابة في اليوم السابق؛ مما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 أكتوبر عندما تم تسجيل 17.717 إصابة.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو "1.837 إصابة"، وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ "1.813 إصابة"، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.3% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا المرض في روسيا خلال اليوم الأخير، بواقع 594 حالة وفاة، مقابل 564 وفاة أمس؛ فيما تماثل 27.922 مريضًا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و774.672 إصابة جديدة، منها 71.076 حالة وفاة و501.113 حالة نشطة وثلاثة ملايين و202.483 حالة شفاء.

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 100.3 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 342 ألفًا منها خلال آخر 24 ساعة؛ فيما لا يزال أكثر من 648 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا تدريجيًّا في وتيرة تفشي "كورونا"، مع استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.