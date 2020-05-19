"فيصل بن فرحان" يبحث العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية غينيا بيساو

تناولا آخر تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في الحد من تداعياته

تلقّى فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجاليات بجمهورية غينيا بيساو السيدة سوزي كارلا باربوزا.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون في شتى المجالات، إضافة إلى المستجدات ذات الاهتمام المشترك.

كما تناولا آخر تطورات فيروس كورونا المستجد وجهود البلدين في الحدّ من تداعياته.