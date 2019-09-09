طائرات التحالف تدكُّ مواقع مليشيا الحوثي في "الجوف اليمنية"

الغارات أسفرت عن تكبُّد الانقلابيين خسائر في الأرواح والعتاد

دكَّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية.

واستهدفت طائرات تحالف دعم الشرعية مواقع وتجمعات المليشيا الحوثية الإرهابية في منطقتَيْ "السليلة" و"الوجف" بمديرية خب والشعف؛ وهو ما أدى لتكبُّد مليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة التابعة لإيران خسائر في الأرواح والعتاد.