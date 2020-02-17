الحكومة السودانية تحدد 3 خيارات لمحاكمة البشير أمام "الجنائية الدولية"

أحدها أن ينقل إلى لاهاي

نقلت "رويترز" عن وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم (الاثنين)، أنه من الممكن إرسال الرئيس السابق عمر البشير إلى لاهاي؛ لمحاكمته أمام الجنائية الدولية، أو أمام محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة في السودان.

وأفاد "صالح" بأن أحد الاحتمالات هو أن تأتي المحكمة الجنائية الدولية إلى السودان، ومن ثم يمثلون أمام المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم، أو أن تكون هناك ربما محكمة مختلطة أو ربما يجري نقلهم إلى لاهاي.

وأضاف أن الحكومة السودانية ستبحث هذه الخيارات مع المحكمة الجنائية الدولية.

وتتهم المحكمة الجنائية الدولية "البشير" بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في الصراع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003.