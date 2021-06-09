خبيرة تغذية تحذّر: لا تتناولوا هذه الأطعمة في وجبة الإفطار

قالت: هذا ما يحتاجه الجسم في الصباح

حذّرت خبيرة تغذية روسية، من تناول بعض الأطعمة في وجبة الإفطار كالدهون؛ لأنها يمكن أن تسبب مشكلات صحية؛ فيما دعت إلى إضافة الخضر والفواكه إلى وجبة الفطور كمكملات فقط.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، تقول الدكتورة يوليا تشيخونينا، في حديث تلفزيوني: إنه يجب الانتباه إلى نسبة الدهون في الجبن، وتنصح بالامتناع عن تناول المواد المقلية في وجبة الفطور. لأنه بخلاف ذلك يمكن أن تؤدي السمنة إلى مرض السكري وتصلب الشرايين وأمراض الكبد.

وتضيف: "تناول مواد غنية بالدهون يمكن أن يسبب التهاب المرارة والبنكرياس ونشوء حصى في كيس المرارة. كما يمكن أن يزداد إفراز المرارة، وفي حالة وجود الحصى فالطريقة الوحيدة للعلاج هي التدخل الجراحي".

وتشير "تشيخونينا" إلى أنه يمكن إضافة الخضار والفواكه إلى وجبة الفطور كمكملات وليس كأطعمة أساسية؛ لأن عدم تناول أطعمة أخرى سيسبب نقص البروتينات، كما لا يتحمل الكثيرون تناول الفواكه على معدة فارغة.

وتؤكد الخبيرة أن الجسم يحتاج في الصباح إلى دهون "جيدة" بكمية مناسبة.

وتقول: "يحتاج الجسم في الصباح إلى كمية من الدهون؛ لأن لها تأثيرًا محفزًا في تقلصات كيس المرارة؛ مما يسمح بالتخلص من المرارة المتراكمة فيه خلال الليل".