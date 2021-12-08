مأساة في بيت كويتي.. أب يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ والشرطة تتحفظ عليه

إحداهما توفيت في الحال.. واثنان لم يتجاوزا السابعة أصيبا بإصابات بالغة

دهس مواطن كويتي بسيارته أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة بر كبد.

وفي تفاصيل الواقعة، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني أن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكّن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ، فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا غرفة العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن رجال الأمن فتحوا تحقيقًا في الواقعة، وتحفظوا على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.

3

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443 03:08 PM

إحداهما توفيت في الحال.. واثنان لم يتجاوزا السابعة أصيبا بإصابات بالغة

مأساة في بيت كويتي.. أب يدهس أطفاله الثلاثة بالخطأ والشرطة تتحفظ عليه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

3 4,130

دهس مواطن كويتي بسيارته أطفاله الثلاثة عن طريق الخطأ، صباح اليوم الأربعاء، في منطقة بر كبد.

وفي تفاصيل الواقعة، نقلت صحيفة "القبس" عن مصدر أمني أن المواطن كان يرجع بالسيارة للخلف، ولم يتمكّن من رؤية أطفاله الثلاثة الذين كانوا يلعبون، فدهسهم عن طريق الخطأ، فلقيت طفلة عمرها أربع سنوات مصرعها في الحال، فيما أصيب طفلان آخران، لم يتجاوزا السابعة بإصابات بالغة نُقِلا على إثرها إلى المستشفى، وأدخلا غرفة العناية المركزة.

وأضاف المصدر أن رجال الأمن فتحوا تحقيقًا في الواقعة، وتحفظوا على الأب، ولا تزال التحقيقات جارية.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021