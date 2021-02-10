المسند: اليوم دخول طالع سعد الذابح.. نجم يمان عدد أيامه 13

قال: لا يزال الاستقرار الجوي يخيم على معظم أرجاء #السعودية

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن اليوم الأربعاء هو يوم دخول طالع سعد الذابح وهو نجم يمان عدد أيامه 13 يوماً، ودخوله بداية العقارب، ويمثل العقرب الأولى (عقرب السم).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: لا يعني بالضرورة دخول نجم أو خروجه انقلاباً تاماً عاماً في الأحوال الجوية، فالتغيرات الجوية (عادة) ما تكون متدرجة في التغيير.

وتابع: لا يزال الاستقرار الجوي يخيم على معظم أرجاء #السعودية؛ وذلك بسبب تمركز بؤرة للضغط الجوي المرتفع (H) وسط السعودية.