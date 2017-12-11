‏"النيابة": السجن 3 أعوام لمن ينتحل صفة رجل سلطة

​طبقاً للعقوبات المنصوص عليها في النظام

أكدت النيابة العامة أن عقوبة كل من ينتحل صفة رجل السلطة هي السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال.



وأشارت إلى أن ذلك ما نصّت عليه عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة في النظام بالمملكة.



وتقوم "النيابة العامة"، بعد تغيير اسمها من "هيئة التحقيق والادعاء العام" عبر صفحتها على "تويتر"، بتوعية المواطنين والمقيمين بالعقوبات والقوانين التي نص عليها النظام في السعودية، والتثقيف بالحقوق والواجبات من خلال نشر الكثير من التغريدات.

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