مرور المحطة الفضائية الدولية فوق سماء السعودية غدًا

يمكن رؤيتها من جميع مناطق المملكة كنجم يتحرك بسرعة وبشكل لافت

تشهد سماء "السعودية" مساء غد الأحد مرور المحطة الفضائية الدولية بشكل لامع ومميز، يمكن رؤيتها من جميع المناطق.

وأوضح لـ "سبق" ملهم بن محمد هندي، الباحث الفلكي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء عضو فريق سديم الفلكي، أن المحطة تظهر في السماء وهي تعكس أشعة الشمس؛ فتُرى كنجم يتحرك بسرعة، وبشكل لافت. وتظهر المحطة في تمام الساعة الـ٦:٢١ مغرب يوم غد الأحد من جهة الجنوب الغربي، وتستمر لمدة ٦ دقائق متجهة نحو الشمال الشرقي حتى الساعة الـ٦:٢٧م، وهو وقت اختفائها عن الأنظار.

وقال: المحطة الفضائية الدولية هي مشروع دولي مشترك لإنشاء مختبر فضائي، يختبر التجارب العلمية في ظروف قاسية، ومع انعدام الجاذبية. ويقطن في المحطة بشكل دائم على الأقل ٦ رواد فضاء، وهي تدور حول الأرض كل ٩٠ دقيقة، ولكن لا تُرى إلا إذا صادف مرورها بعد المغرب بقليل، أو قبل شروق الشمس بقليل.

وأشار إلى أن العرب ينتظرون شهر إبريل القادم؛ إذ إنه موعد صعود أول رواد فضاء عرب على متن المحطة؛ إذ أعلنت دولة الإمارات اختيارها لرائدَي فضاء إماراتيَّين للصعود للمحطة بالتعاون مع وكالة الفضاء الروسية.

وبيّن الفلكي "هندي" أن للمحطة مواعيد مرور متكررة على السعودية شهريًّا بشكل دائم، ويمكن الحصول على تلك المواعيد من موقع المحطة الفضائية، أو من البرامج الفلكية الخاصة بتتبُّع الأقمار الصناعية.



