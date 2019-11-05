اختتام مسابقة المؤتمر العلمي الثالث عشر بمعهد العاصمة النموذجي

في قاعة الشيخ عثمان الصالح

اختتمت مسابقة المؤتمر العلمي الثالث عشر، الثلاثاء، في قاعة الشيخ عثمان الصالح، بمعهد العاصمة النموذجي.

جاء ذلك بحضور مدير عام المعهد، عادل بن ناصر الطخيم، ومدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض، الدكتور أنور أبوعباة، والمدارس المشاركة.

وانطلقت فقرات الحفل الذي قدمه الطالب مبارك القحطاني، بالنشيد الوطني، وتلاوة القرآن الكريم بصوت الطالب أسامة الوتر.

وقُدم عرض مرئي عن مراحل المسابقة من إعداد الإعلام التربوي بالمعهد، تطرق فيه إلى اللقاء التعريفي للمؤتمر، ثم التصفيات النهائية.

وتطرق الدكتور أنور أبوعباة، إلى تميز البحوث العلمية التي قدمها الطلاب، وشكر المعهد على استضافتهم للمسابقة وتعاونهم غير المستغرب؛ والذي ساهم في نجاحها.

بعدها كُرمت المدارس ولجنة التحكيم واللجان المشاركة، وأُعلنت المدارس الفائزة في المسابقة, ثم قدم الدكتور أنور أبوعباة، درعًا تكريميًا للمعهد، تسلمه مدير عام المعهد، عادل الطخيم، الذي رحب بالتعاون المشترك بين المعهد وإدارة التعليم بمنطقة الرياض، خصوصًا بالشراكات التي تصب في مصلحة الطلاب.