137306 إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلطنة عمان

الصحة العمانية: عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 14 حالة

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 137306 إصابات، والوفيات 1542 بنسبة 1.12% والمتعافين 129054، لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 14 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 140 والمنومين في العناية المركزة 39.