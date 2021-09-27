بالفيديو.. "مسن سوري" من جبال جورجيا: أحمل في قلبي كل حب وتقدير "للملك سلمان" و"الأمير محمد

هنأ الشعب السعودي باليوم الوطني

قال المسن السوري جمال خليل المقيم في ألمانيا والموجود حاليًا بجورجيا للسياحة: "حينما أرى مواطنًا سعوديًا في الخارج كأني أرى الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان"، معبّرًا عن محبته للمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها نظير جهودهم في خدمة كل من يعيش في العالم، مؤكدًا أن الحب الذي يحمله للمملكة وقيادتها فطري .

جاء ذلك في مقطع فيديو وثقته "سبق" من قمة جبال جورجيا حيث قال "جمال": "من دون كذب ولا تلميع صراحة أنا أحب الشعب السعودي كله، وأحترم كل ملوك السعودية لأنهم كانوا مثالاً للمحبة والإخاء والوفاء وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- ومن دون مبالغة، وهذا الشعور نابع من القلب."

وأضاف "جمال": "كنا عايشين في بلدنا سوريا بأمان، وصار ما صار والحمد لله، وكل مجرمي العالم يأتون إلينا في سوريا ويعملون مشاكل فأرجو من الله أن يحفظ السعودية وشعبها الكرام، ويبعد عنهم هؤلاء المجرمين الذين حلوا على بلادنا سوريا."

وقدم المواطن السوري التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية وللشعب السعودي قائلاً: "أقدم تحياتي لهم واحدًا واحدًا رجالاً ونساءً وأطفالاً فهم إخواننا في الإسلام وتشرفنا بجيرتهم".

وأبان"جمال" أنه يتابع أخبار السعودية كل يوم بشكل خاص وكذلك أخبار الدول العربية بشكل عام, مشيرًا إلى أن "دول الخليج العربي "شعبها طيبين وحلوين دمكم طيب وشكلكم حلو ومحبتكم بكل القلوب صدقًا"، ومن قلبي، وعندما أتحدث إليكم كأني أرى وأتحدث مع الملك سلمان والأمير محمد بن سلمان وهذه ليست مبالغة وإنما الحقيقة".

ووجّه تحية خاصة عبر "سبق" من قمة جورجيا إلى الملك سلمان وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع وللشعب السعودي, سائلاً الله أن يحفظ المملكة من كل سوء ومكروه.