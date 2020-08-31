"الهاجري": استهداف ميليشيا "الحوثي" مطار أبها جريمة إرهابية جبانة تنتهك المواثيق الدولية

قال: إيران تمارس أدواراً سلبية في المنطقة وتدعم ميليشيات متعددة لزعزعة الاستقرار

أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو المجلس بجامعة الدول العربية محمد الهاجري،‏ أن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها دول العالم ما عدا إيران.

وقال الهاجري في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم (الاثنين) إن ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.

وأضاف الهاجري أن إيران تمارس أدواراً سلبية للغاية في المنطقة وتقوم بدعم ميليشيات إرهابية ممثلة في "حزب الله" والحوثيين بهدف زعزعة استقرار المنطقة وتهديد المصالح الدولية فيها.

وأعرب عن ثقته التامة في قدرات الدفاع الجوي والقطاعات العسكرية والأمنية للمملكة كافة، التي تدافع وتحمي بلاد الحرمين الشريفين بكل قوة وبسالة وشجاعة واقتدار، مما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .