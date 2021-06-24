تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمر حتى 8 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة عسير اليوم -بمشيئة الله- تتضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومحايل).
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة عسير اليوم -بمشيئة الله- تتضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومحايل).
وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.