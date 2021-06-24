تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة عسير.. تستمر حتى 8 مساءً

تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس في منطقة عسير اليوم -بمشيئة الله- تتضمن أمطارًا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: (المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، ومحايل).

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.