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تمّ اعتمادها وعددها 55 مدرسة وتوزّعت على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة

إنفوجرافيك .. تعرّف على أسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة

نشر تعليم مكة المكرمة إنفوجرافيك لأسماء ومواقع مدارس الطفولة المبكرة بمكة للعام الحالي، التي تم اعتمادها وعددها 55 مدرسة.

يأتي ذلك في إطار توجّه وزارة التعليم لتطوير منظومة التعليم وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتوزّعت مدارس الطفولة المبكرة؛ على 8 مكاتب تابعة لتعليم المنطقة، هي: الشمال، والشرق، والوسط، والغرب، والجنوب، والجموم، وبحرة، والكامل.