"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).