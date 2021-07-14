"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

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14 يوليو 2021 - 4 ذو الحجة 1442 08:40 AM

قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتشمل العقيق والمخواة

"الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تشمل أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، المخواة، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها).

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