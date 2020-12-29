في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط

أغلب المصابين أوضاعهم الصحية مستقرة

بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.

مكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

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29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 05:38 PM

أغلب المصابين أوضاعهم الصحية مستقرة

في مكة المكرمة.. 112 حالة "كورونا" نشطة فقط

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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بلغ عدد حالات فيروس "كورونا المستجد" التي لا تزال نشطة في مكة المكرمة، حتى الآن، 112 حالة فقط، علمًا بأن أغلبها وضعها مستقر.

وبلغ إجمالي الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس "كورونا"، حتى اليوم، 34,954 حالة؛ بينها 33,933 حالة تماثلت للشفاء، بينما سجلت 909 وفيات.

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