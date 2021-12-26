ارتفاع للصادرات البترولية والسلعية.. مؤشرات إيجابية لـ"ميزان السعودية التجاري"

صعود لـ "غير البترولية" مقابل توازن الواردات.. و"نشرة التجارة في أكتوبر" تكشف

ارتفاعات بالجملة للصادرات السلعية والبترولية شهدها ميزان السعودية التجاري خلال الأشهر الماضية مقابل توازن في الواردات، تحمل معها مؤشرات إيجابية لاقتصاد المملكة، وذلك وفق نشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر من عام 2021م التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء.

وفي التفاصيل، وعلى صعيد الواردات السلعية للمملكة، انخفضت قيمةُ واردات المملكة في شهر أكتوبر 2021م، مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م، بمقدار بلغ (1.1 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (2.4%)، في حين سجَّلت قيمتها في شهر أكتوبر 2021م ارتفاعاً نسبته (7.6%) بمقدار بلغ (3.3 مليار ريال)، حيث بلغت قيمة الواردات (46.3 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2021م مقابلَ (43,04 مليار ريال) في شهر أكتوبر 2020م؛ وذلك نتيجةً لارتفاع أسعار السلع.

هذا وقد سجَّلت قيمةُ الصادرات غير البترولية ارتفاعاً بنسبة (25.5%) خلال شهر أكتوبر 2021م، مقارنة مع شهر أكتوبر 2020م، حيث سجَّلت (23.8 مليار ريال) مقابلَ (18.96 مليار ريال)، بينما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية مقارنة بالشهر السابق سبتمبر 2021م بمقدار بلغ (1.5 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (5.9%).

في حين بلغت قيمةُ الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر أكتوبر 2021م (106,2 مليار ريال) مقابل (55,9 مليار ريال) خلال شهر أكتوبر عام 2020م، وذلك بارتفاع مقداره (50,3 مليار ريال)، أي ما يعادل نسبة (90%).

ووفقًا للبيانات الواردة في هذه النشرة، فقد سجَّلت قيمة الصادرات السلعيَّة للمملكة في شهر أكتوبر 2021م، ارتفاعاً عن قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة (90.0%)؛ لأن التجارة الدولية في ذلك الحين كانت متأثرة بإجراءات الحظر ومنع السفر بسبب جائحة (كوفيد-19).

وبلغت قيمةُ الصادرات البتروليَّة خلال شهر أكتوبر 2021م (82,4 مليار ريال) مقابلَ (36,9 مليار ريال) خلال الشهر نفسه من العام الماضي (أكتوبر 2020م) وذلك بارتفاع مقدارُه (45,5 مليار ريال) بنسبة (123.1%).

ووفقًا لنشرة التجارة الدولية لشهر أكتوبر عام 2021م، فقد ارتفعت نسبة الصادرات البترولية للمملكة من مجموع الصادرات الكلي من (66.1%) في شهر أكتوبر 2020م إلى (77.6%) في شهر أكتوبر 2021م، كما ارتفعت قيمة صادراتها السلعيَّة بمقدار بلغ (11.5 مليار ريال) أي بنسبة (12.2%) وذلك مقارنةً بالشهر السابق (سبتمبر 2021م).