"لوغاريتمات لائحة البنود".. إعلانات توظيف ورواتب متدنية وحلول على ورق!

بين مطالبات بتحسين الأوضاع وتطلعات مشروعة للحاصلين على المؤهلات العليا

تجدّدت مطالبات موظفي لائحة البنود والمستخدمين، بتحسين أوضاع وظائفهم وسط استمرار إعلانات التوظيف على تلك اللائحة التي يصفونها بأن رواتبها متدنية وسلم ترقياتها "أكل عليه الدهر وشرب".

ويقول موظفون على لائحة البنود والمستخدمين، إن الرواتب متدنية ولا تتناسب مع متطلبات العصر، وكذلك سلم الترقيات لا يحقق تطلعاتهم الوظيفية، مطالبين بتثبيتهم على مراتب مستحقة وفق المؤهلات.

ووفق مطالبات موظفي البنود والعقود، فإن أكثرهم لديهم مؤهلات تتناسب مع المراتب الوظيفية وفق سلم الوظائف العامة، لكنهم اضطروا للتقدم على وظائف البنود والمستخدمين لحاجتهم إلى العمل، فيما يشير بعضهم إلى أنهم شقوا طريق الدراسة وتطوير الذات وهم على رأس العمل وصاروا مستحقين للتوظيف على مراتب الوظائف العامة.

وكانت لائحة الوظائف العامة، المعلنة قبل عام، قد أتاحت بعض الحلول الوظيفية لموظفي البنود لتحسين وظائفهم ودخلهم، ومنها العمل بعقد جزئي أو عقد كلي في إدارة حكومية، وكذلك التقديم على الشواغر الوظيفية على المراتب المستحقة، وإن كانت في مراجعهم الوظيفية بعد انطباق الشروط التي حددتها اللائحة وبعد اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالاستفادة من خبراتهم.

وفي هذا السياق، أكّد وكيل وزارة الخدمة المدنية (سابقاً)، في حديثه لبرنامج "تم" قبل عام، أن موظفي البنود والعقود لديهم خبرة وتكون لديهم أفضلية عند التقديم على وظائف شاغرة، مبيناً أن اللائحة وضعت حلولاً كثيرة يستفيد منها الموظف على فئة البنود.

وصدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/418) وتاريخ 16 / 1 / 1417هـ الذي قَضى بالسماح للمستخدم والمعين على بند الأجور بالعمل في الشركات والمحال التجارية ومزاولة الأعمال الحرفية وقيادة سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات خارج وقت الدوام الرسمي على ألا يتعارض مع واجبات عمله.

ويقسم المعينون على بند الأجور إلى مجموعات وفق بيانات وزارة الموارد البشرية إلى المجموعات التالية:

أ‌- مجموعة العاديين وهم: عمال النظافة والحراسة والمصاعد والحمالون والزراعيون والسفرجيون.

ب‌- مجموعة الحرفيين وهم: الميكانيكيون والكهربائيون وفارزو وموزعو البريد والسائقون والمعقبون والطهاة والسباكون والنجارون.

جـ- مجموعة الفنيين المساعدين وهم: عمال الأشعة والمختبرات والمستشفيات والمصانع والورش ومراكز التدريب.

وتبدأ رواتب موظفي البنود من 3000 ريال وتصل عند أعلى حد في البند المسمى "د" في الدرجة 15، وتصل إلى ما يزيد على 8500، ويشير بعض الموظفين إلى أن هذا الراتب قد يتم التقاعد قبل الوصول إليه على البند.