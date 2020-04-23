دول الخليج تسجل 34 ألف حالة إصابة بـ"كورونا"

بينما وصلت حالات التعافي والشفاء إلى 5754 حالة

سجلت دول الخليج حتى أمس الأربعاء أكثر من 34 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما وصلت حالات التعافي إلى 5754 حالة بحسب إحصائية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يشكل أقل من 1.5 % من عدد الإصابات حول العالم، والتي بلغت أكثر من مليونين ونصف المليون إصابة.

وجاءت حالات الإصابة كما يلي:

البحرين ٢٠٢٧

الإمارات ٨٢٣٨

عمان ١٦١٤

الكويت ٢٢٤٨

السعودية ١٢٧٧٢

قطر ٧١٤١

وحالات التعافي:

البحرين: ١٠٢٦

الإمارات: ١٥٤٦

عُمان: ٢٣٨

الكويت: ٤٤٣

السعودية: ١٨١٢

قطر: ٦٨٩

وقد بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس "كورونا" الجديد (COVID-19) حول العالم أكثر من (2.500.000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وشفاؤها أكثر من (692) ألف حالة حتى الآن، كما بلغ عدد الوفيات نحو (178) ألف حالة.