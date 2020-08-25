"الصحة": تسجيل 1114 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1044 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020، تسجيل 1114 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 309768 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1044 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 283932 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3722 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 22114 والحالات الحرجة 1639 حالة.