تبوك .. 3 أحداث وراء حريق السيارة فَجْر السبت

السيارة تعود ملكيتها لابن المواطنة وليس لها

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية في تبوك تمكنت من القبض على ثلاثة أحداث؛ هم وراء حادثة حريق فَجْر أمس السبت لسيارة من نوع تشارجر، أتت النيران عليها كاملة، ولم تؤدِّ إلى خسائر مادية أخرى. فيما تعود ملكية السيارة لابن المواطنة، وليست لها.

وكان الدفاع المدني بتبوك قد تلقى بلاغًا عن الحادثة، واستطاع الحد من انتشار النيران، ولم ينتج من الحريق أية إصابات، فيما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن الحادثة ولحظة الانفجار.