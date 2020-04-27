"الصحة": احرصوا على الكمامة عند الخروج.. "القطنية" أفضل وهؤلاء ممنوعون منها

حذّرت من أن رطوبتها لطول فترة استخدامها أو عدم غسلها قد يزيدان من خطر الإصابة

نصحت وزارة الصحة، بالحرص على ارتداء الكمامة القماشيّة عند الخروج من المنزل والذهاب إلى الأماكن العامة.

ونشرت الوزارة تحت وسم ‫#الوقاية_من_كورونا تغريدة من حسابها بـ"تويتر"‪@SaudiMOH منشوراً تبين فيه الأوقات التي ينصح بها بارتداء الكمامة، وذلك دوما عند الخروج من المنزل وعند الذهاب إلى الأماكن العامة.

وعن نوع مواد أقمشة الكمامة، فيفضل أن تكون أقمشة قطنية، مشيرة إلى أن الأقمشة الخفيفة غير نافعة، كما أوضحت طريقة لبسها، مبينة أنه يمنع استخدامها للأطفال أقل من سنتين وفاقدي الوعي والعاجزين وكل مَن لا يستطيع ان يلبسها بنفسه.

كما حذّرت أن رطوبة الكمامة لطول فترة استخدامها أو عدم غسلها قد يؤديان إلى زيادة خطر الإصابة بالعدوى.