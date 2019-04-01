انحراف مركبة يتسبب في وفاة عامل "بنشر" بـ"شرائع مكة"

مقيم يمني لديه ولدان.. وكان صائمًا يوم وقوع الحادث

تُحقق إدارة مرور العاصمة المقدسة، في حادث سير وقع في "شرائع مكة"، أسفر عن وفاة عامل وإصابة آخر، بعد انحراف مركبة وارتطامها بمحل "بنشر".

ووقفت "سبق" على موقع الحادث، وتَبَيّن أن عمالًا في أحد البناشر الواقعة في مخطط 2 بالشرائع، فوجئوا بانطلاق مركبة مسرعة فَقَد قائدها السيطرة عليها لتزحف وترتطم بالمحطة التي كان يتواجد داخلها عدد من العمال.

وقال شقيق المتوفى لـ"سبق": كنت وأخي المتوفى وشقيقنا الثالث وعمي، نجلس خارج المحطة على الأريكة الموجود بجانبها، ثم فوجئنا بصوت عالٍ لمركبة قادمة بسرعة عالية جدًّا، وتزحف على جنب، وتمكنت أنا من الابتعاد بأمتار قليلة لترتطم المركبة بشقيقي وعمي وتقذف بهما.

وأضاف: توجهت أنظارنا إلى شقيقي الذي كان مضرجًا بدمائه، واتضح أنه توفي نتيجة الارتطام؛ بينما أصيب عمي بإصابات طفيفة.

وأردف: شقيقي من الأشخاص الذين شاركوا في حرب اليمن، وكان قائدًا لكتيبة "سلمان" بتحرير عدن لعام 2015، وفي ذلك اليوم تحديدًا كان صائمًا، ولديه اثنان من الأبناء بمكة، وتم دفنه في مقبرة الشهداء بالشرائع والصلاة عليه في الحرم المكي الشريف.

وكان مقطع فيديو قد انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمركبة وهي تزحف لترتطم ببوابة البنشر.