بعد بحث ٢٤ ساعة.. حرس الحدود بمكة يعثر على جثة الغواص "بخيت"

بمشاركه عدد من الغواصين المحترفين.. وفي المنطقة الواقعة شمال أبحر

أوضح المتحدث الإعلامي بحرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة، المقدم فارس المالكي، أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة تابَعَ البلاغ الوارد على هاتف طوارئ حرس الحدود (994) يوم الخميس الموافق 1/ 11/ 1440هـ، الذي يفيد بفقدان الغواص بسام بخيت بعد نزوله البحر أثناء ممارسته التدرُّب على رياضة الغوص الحُر استعدادًا لمسابقة جدة الدولية ضمن فعاليات موسم جدة 2019م، وتأخُّره عن الخروج من البحر، وذلك في المنطقة الواقعة شمال أبحر.

وأضاف المقدم المالكي بأنه على الفور تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والساحلية، وتحديد موقع الغريق، ومواصلة البحث لأكثر من 24 ساعة حتى عُثر على جثة بسام بخيت، وتم انتشاله من الموقع نفسه على عمق (80) مترًا تقريبًا. وشارك في عملية البحث غواصون من حرس الحدود، وعدد من الغواصين المتطوعين، وزوارق حرس الحدود، وزورق من جامعة الملك عبدالعزيز، إضافة إلى جهاز الكشف تحت الماء من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

ودعا المالكي إلى ضرورة التزام مرتادي البحر بأنظمة وتعليمات حرس الحدود، ولائحة الأمن والسلامة لمزاولة الصيد والغوص، والالتزام بالمعايير الدولية لممارسة رياضة الغوص، والكشف الطبي للتأكد من عدم وجود ما يمنع من الغوص.. مؤكدًا ضرورة التواصل مع حرس الحدود عبر الرقم (994) للإبلاغ عن أية حالة طارئة.

وكانت "سبق" قد نشرت خبر العثور على جثته بعنوان (العثور على جثة "بسام" بطل المملكة في الغوص الحر بعد غرقه في البحر).