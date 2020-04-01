شاهد.. وفورات في الأدوية الطبية والمستلزمات والمعقمات بالطائف

في إطار التعليمات الصادرة بالمملكة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

تواصل الصيدليات في محافظة الطائف، اليوم، اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وسط توافر المواد الطبية، من معقمات وأدوية وقفازات وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى، وذلك في إطار التعليمات الصادرة من الجهات الصحية بالمملكة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد حفاظاً على صحة المواطن والمقيم.

وعملت الصيدليات الخاصة والمركزية بالمحافظة على توفير وسائل السلامة، وكل ما يلبي طلبات المستهلك، حيث تشهد تلك الصيدليات إقبالاً عادياً من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم اليومية المتنوعة بين الكمامات والمعقمات وغيرها من المتطلبات الأخرى اليومية.

من جانبه، نوّه الصيدلي نايف النمري؛ بما اتخذته الحكومة الرشيدة - حفظها الله - من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا، الذي تجلى في الاهتمام وبالدرجة الأولى بصحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن العزيز.

وعزا النمري؛ ما تقدمه الصيدليات من خدمات طبية وتوعوية إلى الواجب الوطني، الذي يتحتم على الجميع الوقوف جنباً إلى جنب لتخطي هذه الجائحة، لافتاً النظر إلى أن ذلك لن يتحقق الا بتضافر الجهود من الجميع والوقوف صفاً واحداً مع الدولة ومساندتها في تفعيل الحزم الوقائية والاحترازية في مكافحة فيروس كورونا، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.