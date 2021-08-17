"فيصل بن مشعل": منصة "إحسان" دعمت العمل الخيري لموثوقيتها في إيصال التبرعات للمستحقين

خلال الجلسة الأسبوعية لأمير القصيم

وصف أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" بأنها سدت ثغرة ساهمت في دعم العمل الخيري؛ مؤكدًا أن المنصة تأتي ضمن دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- لأوجه العمل الخيري، وكان لها أثر في دعم المحتاجين والقيام بواجبها الخيري على أكمل وجه.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لأمير القصيم التي أقيمت بمنزله في بريدة بعنوان "منصة إحسان والتمكين الرقمي للقطاع الخيري بالمملكة"، التي شارك فيها الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي.

ورحّب سموه بالرئيس التنفيذي لـ"إحسان"؛ منوهًا بالجهود التي تبذلها المنصة للتمكين الرقمي للقطاع الخيري ودعم المشاريع وإيصال التبرعات إلى المستحقين، وتترجم التطور الرقمي بالمملكة؛ مشيرًا إلى أن هذا التطور الرقمي أصبح منجزًا يفتخر به، ونقلة نوعية في التحول التقني في هذا الجانب.

وأكد أهمية التركيز على إبراز مزايا منصة "إحسان"، وأن يطلع المواطنون عليها؛ بهدف الاستفادة منها، وقال سموه: من المهم إيضاح أوجه التعاون والفوارق بين منصة إحسان ومنصة التبرعات بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وآليات عمل الجهتين الخيريتين ودورهما، وأن هناك موثوقية عالية في المنطقة لدورها في إيصال التبرعات للفئات الأشد حاجة؛ مطالبًا بإعطاء الجانب التوعوي الأولوية في التعريف ببرامج منصة إحسان وكيفية الاستفادة من خدماتها، وبجميع ما يجهله المجتمع عن المنصة وتقاطعها مع الجهات الخيرية الأخرى، والاستعانة بآراء أصحاب الفضيلة والعلماء، وإقامة ورش العمل التي تزيد نسبة الوعي بأثر ومخرجات منصة إحسان.

وقدّم الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، شكره لسمو أمير القصيم على إتاحة الفرصة للحديث عن الجهود والمبادرات التي تقدّمها منصة إحسان؛ مشيرًا إلى أنها منصة وطنية ممكنة للقطاع الخيري رقميًّا، وتستخدم أحدث التقنيات لتحفيز وتعظيم الأثر لهذا القطاع، موضحًا أنها تأتي بعد صدور الأمر لتأسيس منصة وطنية للعمل الخيري تحمل اسم إحسان، بإشراف عدة جهات حكومية؛ بهدف تواؤم الجهود وتكامل الجهات ذات العلاقة لضمان استدامة العمل الخيري وفق عمل متكامل، وقد أسهمت منظومة إحسان في استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي لتعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية التنموية واستدامتها، من خلال تقديم حلول رقمية متقدمة وتفعيل الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع الغير ربحي.

وبيّن أن المنصة أسهمت في تعزيز الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين القطاع غير الربحي والتنموي وتوسيع أثره، وتعزيز قيم العمل الإنساني لأفراد المجتمع، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص؛ حيث تشهد المنصة أكثر من 25 ألف متبرع يوميًّا يساهمون بالأعمال الخيرية.

وكشف الرئيس التنفيذي للمنصة الوطنية للعمل الخيري، أن من أهم مزايا المنصة تسريع عملية التبرع، لتكون أسلوب حياة للمواطن والمقيم في بلادنا، بالإضافة إلى الأمان التقني عبر تطبيق منظومة من أعلى المعايير التقنية في المعلومات، والموثوقية لضمان وصول التبرعات للفئات الأشد احتياجًا والإشراف على تنفيذ المشاريع الخيرية.

وأشار إلى أنه يحق لكل متبرع الحصول على تقرير عن مخرجات المشاريع الخيرية، والأثر الذي تم عن طريق المشروع المتبرع له، وأكد أن المنصة تعمل على الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمشكلات والمخاطر، وتقديم الحلول والمقترحات لتفاديها؛ مضيفًا أن منصة إحسان تحدد مدى الاحتياج في المناطق بناء على البيانات الديموغرافية، ومعرفة بسلوك المتبرع وتقديم فرص التبرع المفضلة له.

كما استعرض أهم البرامج التي أطلقتها المنصة، كبرنامج الزكاة وبرنامج غراس وبرنامج الهدية الذي حقق 90 مليون ريال كعوائد مالية للمنصة، وأخيرًا برنامج الأضاحي؛ مشيرًا إلى أن خدمة التبرع عبر الرسائل القصيرة حققت أكثر من 25 مليون ريال؛ مبينًا أن إجمالي التبرعات بلغ أكثر من 950 مليون ريال، وكان من بينهم كبار المانحين وبلغت قيمة تبرعاتهم 280 مليون ريال؛ فيما كان عدد عمليات التبرع أكثر من 12 مليون تبرع، وعدد المستفيدين أكثر من مليونين ونصف، وتم قبول أكثر من 500 جمعية في منصة إحسان؛ لافتًا إلى أن هناك تناغمًا وتوحيدًا للجهود بين منصات التبرع الوطنية ذات العلاقة بالعمل الخيري، لكي لا يكون هناك تكرار للجهود الخيرية بالمملكة.

وأكد "الحمادي" أنه سيصدر قريبًا الدليل الإجرائي لمنصة إحسان، وسيساهم في تعزيز قبول الجمعيات الخيرية لدى المنصة؛ موضحًا أن المنصة لديها مساران للمشاريع الخيرية تشمل المسار الرعوي والمسار التنموي، مبينًا أنه جرى تسجيل 43 جمعية خيرية بمنطقة القصيم في منصة إحسان، وتسعى إلى زيادة دعم الجمعيات المتبقية بالمنطقة خلال الفترة القادمة.