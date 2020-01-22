وزير الخارجية يشارك في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي

تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقِد اللقاء تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.

وزير الخارجية منتدى دافوس الاقتصادي

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22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441 07:05 PM

تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

وزير الخارجية يشارك في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقِد اللقاء تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.

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