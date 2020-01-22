وزير الخارجية يشارك في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي

تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اللقاء غير الرسمي لقادة الاقتصاد العالمي، وذلك على هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

وعُقِد اللقاء تحت عنوان "الحاجة للحوار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"؛ لبحث مجمل التحديات التي تواجه المنطقة.