شاهد "الإطارات المهجورة".. تركها الإنسان فاحتضنتها الطبيعة بأجمل رداء

في حقول وغابات أوروبا وأمريكا

هل تذكر كم شيئًا في حياتك تلهفت على امتلاكه وبعد قليل زهدت فيه وتركته؟ جوال جميل أو كمبيوتر، سيارة أحدث موديل وحتى منزل، لكن أحيانًا تصبح هذه الأشياء القديمة مدهشة، كما حدث مع "السيارات أو الإطارات المفقودة" في أحراش وغابات أوروبا وأمريكا، فاحتضنتها الطبيعة وألبستها أجمل رداء، ليأتي مصور ألماني ويفتح أعيننا على أجمل تلك المشاهد.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، ففي كتابه "الإطارات المهجورة) Lost Wheels (جمال الحنين للسيارات"، يتجول المصور الألماني ديتر كلاين، في حدائق المنازل الخلفية المتهالكة، والحظائر المتربة، والحقول المهجورة والغابات الكثيفة في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية لتصوير المركبات التي كانت متلألئة ذات يوم، لكن تركها الإنسان ليغطيها الصدأ محاولاً تدميرها، وهنا تتدخل الأشجار وتنبت في قلب هذه السيارات، وتترعرع الزهور في المحركات، وتلتف الفروع على جوانبها، حتى لم يعد يستطيع الإنسان استعادتها.

وتضيف الصحيفة: فالسيارة "كرايسلر إمبريال"، التي طالما تباهى بها الألمان، أصبحت المكان الذي نبتت فيه شجرة، والسيارة الأمريكية بونتياك، تركها أصحابها في أحراش ولاية جورجيا، هذه بعض صورها وقد احتضنتها الطبيعة، بعدما تركها الإنسان.