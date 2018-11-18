شكا الراكب لعدم وجود نافذة له بالطائرة.. وهذا ما فعلته المضيفة اليابانية

وصف حظه بالعاثر

حدث موقف طريف في إحدى الرحلات بالطائرة والمتجهة إلى طوكيو باليابان، عندما شكا أحد الركاب بشأن عدم وجود نافذة بجانب مقعده، وطالب بتغيير المقعد وكان في أشد حالات غضبه، وخاصة بعدما أخبرته المضيفة "كيو سو اك" بأن الطائرة ممتلئة ولا يوجد أي مكان خالٍ لنقله، واقترحت عليه حلاً آخر ابتكرته بشكل طريف وسريع مما أصاب الراكب بحالة من الضحك الهستيري، حيث قدمت له

نافذة مرسومة على قطعة من الورق، وقد رسمت مضيفة الطيران على الورقة "مشهدًا ساحرًا للسحب والبحر"، وهما الميزتان الطبيعيتان الأساسيتان للاستمتاع بالرحلة من خلال النظر إلى نافذة حقيقية، ووصفت المضيفة المنظر الساحر للراكب وكأنها تقصّ له قصة، ثم قامت في النهاية بإلصاق الورقة بجانب مقعد الراكب لتكون بمثابة النافذة.

والتقط راكب على متن الطائرة المتجهة إلى اليابان صورة النافذة البديلة وشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما حقق الآلاف من التعليقات والإعجاب عبر "تويتر" وفق موقع 24 نيوز.