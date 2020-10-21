تونس تسجل أكثر من 1700 إصابة جديدة بكورونا و24 وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 44450 حالة والوفيات 711 شخصًا

سجّلت تونس 1723 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أفاد بيان لوزارة الصحة التونسية أمس الثلاثاء، بأنّ إجمالي حالات الإصابة بلغ 44450 حالةً، فيما بلغ عدد الوفيات 711 حالةً بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.