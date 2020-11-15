"سلطان بن سلمان" معزيًا أسرة المخرج "طارق ريري": صديق عزيز خدم الإعلام والوطن

قال: عاصرته في وزارة الإعلام وغطينا معًا الدورة الأولمبية عام 1984م

قدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، التعازي والمواساة لأسرة المخرج التلفزيوني طارق بن أحمد ريري، الذي انتقل إلى جوار ربه أمس السبت.

وعبّر الأمير سلطان في اتصال هاتفي بابنة الفقيد سها طارق ريري، عن تعازيه ومواساته في الراحل؛ واصفًا إياه بأنه "صديق عزيز، ورجل نبيل محترم، ومخرج مميز، عاصره في وزارة الإعلام وغَطَّيَا معًا الدورة الأولمبية عام 1984م، وخدم الإعلام في المملكة بتفان وإخلاص".

وأعربت سهى طارق أحمد ريري، باسمها ونيابة عن أسرتها، عن شكرها وتقديرها للأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعازيه ومواساته، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب؛ مؤكدة أن ذلك ليس بغريب عليه وعلى ولاة الأمر يحفظهم الله؛ سائلة الله تعالى أن يحفظه وألا يريه أي مكروه.