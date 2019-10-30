اعتماد 156 مسجداً لإقامة صلاة الاستسقاء في جدة.. غداً

"شراحيلي": على الأئمة والدعاة تذكير الناس بهذه السنّة العظيمة

اعتمد مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، الشيخ ماجد بن محمد شراحيلي؛ المساجد التي ستقام بها صلاة الاستسقاء غداً الخميس، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.



وبلغ عدد هذه المساجد 156 مسجداً، موزعة على أحياء المحافظة في شمال وجنوب وشرق وغرب المحافظة.



وأكد "شراحيلي" على أن إقامة الصلاة ستتم عقب شروق الشمس بعشرين دقيقة، مشيراً إلى ضرورة تذكير الناس من قبل الأئمة والدعاة مساء اليوم بعد صلاة العشاء، بهذه السنّة العظيمة، وحثّهم على المبادرة إلى حضورها.