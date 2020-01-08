العراق أبلغ أمريكا بالقواعد المستهدفة بعد تلقيه معلومات من الإيرانيين

مصدر: واشنطن اتخذت التدابير اللازمة قبل يومين من الهجوم

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر دبلوماسي عربي أن "العراق أرسل تحذيراً لأمريكا كشف فيه عن القواعد العسكرية، التي ستستهدفها إيران في عملية قاسم سليماني، بناء على معلومات تلقتها بغداد من مسؤولين إيرانيين".

على الصعيد نفسه، ووفقاً لـ"سي إن إن"، ذكر مسؤول عسكري عراقي رفيع، رفض الكشف عن اسمه، أن "القوات الأمريكية كانت تمتلك معلومات عن الهجوم سابقاً، وقامت باتخاذ التدابير اللازمة قبل يومين من تنفيذه".