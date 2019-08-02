"الشؤون الإسلامية" تسخّر أسطولاً من الحافلات الحديثة لتنقلات ضيوف خادم الحرمين

لتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك

جهّزت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، مئات الحافلات الحديثة المزوّدة بالشاشات التفاعلية لإرشاد الحجاج بلغات عالمية، لاستقبال ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، وذلك خلال موسم حج عام 1440هـ، التي تسعى من خلالها إلى توفير كل ما من شأنه خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير تنقلهم بكل يسر وسهولة منذ لحظة وصولهم حتى مغادرتهم بعد أداء النسك.

وسيبدأ عمل الحافلات ابتداءً من اليوم الجمعة بعد أن جرى تجهيزها وتهيئتها فنياً لتوفير النقل الآمن والميسّر للحجاج من وإلى منافذ الوصول.

وتعمل الوزارة على تحديث الحافلات بشكل مستمر، وتأمين الكوادر المدربة والمؤهلة بشكل جيد بما يحقّق الراحة لضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الرشيدة - أيّدها الله - وتوفير سبل النقل المريح لحجاج البيت العتيق لرحلة المشاعر المقدّسة وما بين جدة ومكة المكرّمة والمدينة المنوّرة.

يُذكر أن عدد المستضافين هذا العام الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة بلغ "6000" حاج وحاجة من مختلف دول العالم؛ ليصل إجمالي عدد الضيوف الذين استضافهم البرنامج منذ انطلاقته في عام 1417هـ، إلى (53747) حاجاً وحاجة من مختلف دول العالم، وحظي بإشادة كبيرة على المستويين المحلي والدولي.