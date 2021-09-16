بالفيديو.. في "يا هلا بالعرفج": "إحسان" منصة حضارية تنظِّم العمل الخيري وتجعله "مؤسساتيًّا"

أثنى على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة

أشاد عامل المعرفة أحمد العرفج بمنصة إحسان، وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به، ودورها الفعال في تنظيم الأعمال الخيرية؛ وهو ما يجعلها منهجًا يُدرَّس في الجامعات.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

ومن خلال فقرة البرواز يُثني العرفج على قفزات هيئة الترفيه الواضحة والكبيرة التي استخدمت شعار "تخيل"، الذي يطلق العنان للأفكار.

كما استعرض عامل المعرفة فيديو بصحبة الممثل فيصل العيسى، الذي تحدَّث من خلاله عن مسلسل شباب البومب، وقال إن سبب نجاحه هو توفيق الله أولاً، ثم فريق العمل الذي يعمل معه.

ومن جانب آخر، أكد العرفج أن المسلسل ظاهرة تستحق الدراسة من قِبل علماء النفس والاجتماع والإعلام؛ بسبب الأرقام القياسية التي حققها مشاهدة هذا المسلسل.

وفي سياق فقرة مزاين الكتب يستعرض أحمد العرفج كتاب "كيف تفسر أحلامك؟" للدكتور عبدالعزيز الزير، وكيف كان استثمار الأحلام سرًّا من أسرار أرباحه في سوق الأسهم..!

وفي فقرة الفَرْق بين عقلية الفني وعقلية الفقير فإن الغني يستثمر الفرص في حياته ويستغلها، بينما الفقير يتمسك بالمعوقات التي تصيبه بالشلل.