مديرو فروع "الإسلامية": يوم الوطن يوم نجدد فيه الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة

رفعوا التهاني وأجمعوا على أنها ذكرى غالية في نفوس أبناء المملكة الغالية

رفع مديرو فروع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وللشعب السعودي النبيل بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية، مبينين أنها ذكرى غالية في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي "المملكة العربية السعودية" وتجديد للولاء والوفاء والانتماء للقيادة الرشيدة في هذه الذكرى المجيدة لوطن العطاء والبذل.

ففي البداية، قال فضيلة المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي: إن من النعم التي أنعم الله علينا بها بعد نعمة الإسلام نعمة هذا البلد المعطاء هذا البلد العظيم المملكة العربية السعودية التي اصطفاها الله لتكون حاضنة الحرمين الشريفين وأكرمها بحكام صالحين وولاة أمر مصلحين وقادة أوفياء جعلوا رضا الله غايتهم, ومصلحة الوطن والمواطنين في أولى أولياتهم.

وبين "المدخلي" أنه منذ أن وحّد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله هذه البلاد وأقام بنيانها على قواعد صلبة من الكتاب والسنة والعمل بكل جاء بهما، حتى أصبح هذا مضرب المثل في العالم حيث أقيمت فيه كل تعاليم الإسلام وشرائعه السمحة, وتحقق بسبب ذلك لهذا الوطن الأمن والاستقرار, والتقدم والنماء, وذلك بفضل الله – عز وجل - ثم بجهاد وجهود قادتنا المخلصين الأوفياء وعلى رأسهم الملك الصالح العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله - وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله ورعاه -. وما بذلوه من جهد وما أخذوا به من أسباب لينعم هذا الوطن بالأمن والإيمان والعيش الرغيد.

وبيّن أنه من الواجب على كل مواطن ومقيم فيه حب المملكة العربية السعودية والدفاع عنها لما نشاهده من هذه الدولة من الحرص على الإسلام والمسلمين ونشر عقيدة التوحيد على فهم السلف الصالح والدعوة إلى الله ومحاربة البدع والخرافات.

وتقدم الشيخ أسامة المدخلي بالتهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده - حفظهما الله - ولسمو الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو نائبه - حفظهما الله - ولمعالي الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله ولكل الشعب السعودي الأبي الوفي.

من جانب آخر، قدم المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الجوف الشيخ محمد بن عمر السايح التهنئة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة التاسع والثمانين لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، وإن ذكرى توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- تجسد تاريخًا حافلاً بالإنجازات والعطاءات احتلت به المملكة مكانًا متقدمًا بين الدول في العصر الحديث بمكتسباتها العظيمة وثرواتها الفريدة ورؤيتها الثاقبة ٢٠٣٠ لمستقبل واعد -بإذن الله-.

وأشار إلى أن ذكرى اليوم الوطني التاسع والثمانين لبلادنا المملكة العربية السعودية يجسد عنوانًا لوحدة الكلمة ولم الشتات وقيام دولة نذرت نفسها لخدمة هذا الدين ومقدساته والذود عنه، وعنوانًا لوطن ملتف تحت راية ولاة أمره بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وإن هذه المناسبة جديرة بشكر الله ﷻ على ما أنعم به علينا من نعمة العقيدة الصحيحة ونعمة الأمن الوارف والخير الوافر ونعمة اجتماع الكلمة ووحدة الصف والقيادة الرشيدة والولاء من الرعية للحاكم.

واختتم كلمته بالدعاء لله أن يحفظ الله قائد هذه الدولة المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - وأعانهما وسددهما لما فيه خير الإسلام والمسلمين، ونصر الله جنودنا المرابطين على حدود بلادنا وثبت أقدامهم وتقبل شهداءهم وغفر لهم، ووفق الله رجال الأمن كافة لبسط الأمن في البلاد وكف شر المفسدين المأجورين وأبطل كيدهم وأدام الله الأمن والإيمان في بلادنا وكفانا الله شر كل عدو وحاقد وحاسد.