والدة "المبارك" في ذمة الله

انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل سعيد المبارك الودعاني، المحرر الصحفي بجريدة الرياض، رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.

أسرة "سبق" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل سعيد وأسرة الفقيدة كافة. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442 11:35 PM

والدة "المبارك" في ذمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الزميل سعيد المبارك الودعاني، المحرر الصحفي بجريدة الرياض، رحمها الله رحمة واسعة، وأسكنها فسيح جناته.

أسرة "سبق" التي آلمها هذا النبأ تتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة للزميل سعيد وأسرة الفقيدة كافة. {إنَّا لله وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُون}.

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