عسير.. أمطار رعدية تتواصل حتى 9 مساءً

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد، على محافظات: المجاردة والنماص وبلقرن وبارق ورجال ألمع وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.