"الأرصاد": عوائق ترابية وتدنٍ في مدى الرؤية على المدينة المنوّرة

تشمل محافظات "الحناكية والمهد وخيبر" وتستمر حتى الساعة 12 ليلاً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من عوائق ترابية على منطقة المدينة المنوّرة تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية.

وبيّنت أن الحالة تؤثر في "المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والمهد وخيبر"، وتستمر حتى الساعة الـ 12 ليلاً.