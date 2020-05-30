شاهد كيف عالج الأطباء طفلة وُلدت بفمين!

حالة تكرّرت 35 مرة فقط على مدى 120 عاماً

في حالة تكرّرت 35 مرة فقط منذ عام 1900، اكتشف أحد الأطباء في أثناء فحص طفلة حديثة الولادة، كتلة غير عادية على يمين منطقة الفم، وبفحص الكتلة ظهر أنها فم آخر بفكين وأسنان ولسان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، يطلق على الحالة ثنائية الوجه (Diprosopus)، وهي عيب خلقي فائق النُّدرة، تتكوَّن فيه أعضاء إضافية على رأس الكائن الحيّ، كثلاث عيون أو فمين أو أنفين.

وتعد ثنائية الوجه، حالة نادرة جداً، مع تسجيل زهاء 35 حالة فقط لدى البشر منذ عام 1900، أي على مدى 120 عاماً، وفي أقصى الحالات، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى ازدواج كامل للوجه. ولكن عندما يتعلق الأمر بالازدواجية التي تنطوي على منطقة واحدة فقط من الوجه، فعادة تكون أجزاء الفم.

وتحدث هذه الحالة في كثير من الأحيان عند الإناث، ولا أحد يعرف السبب.

وتضيف الصحيفة: إن الموجات فوق الصوتية في الأسبوع 28 من الحمل، رصدت كتلة بجوار الفم، لكن لم تسمح للفريق الطبي بمعرفة ما كانوا يرصدونه بالضبط، ورأى الأطباء أنها ربما كانت كيساً أو خللاً في النسيج الليفي أو ورماً مسخياً.

وبمجرد أن وُلدت الفتاة، أصبح من الواضح أن الكتلة كانت في الواقع فماً ثانياً صغيراً.. وكانت هناك شفة وتجويف وأسنان، ولسان صغير يتحرك بالتزامن مع لسانها الرئيس في أثناء إطعامها.

وفي تقرير عن الحالة، أشار الأطباء من جامعة ساوث كارولينا، إلى أن الجلد حول هذا الفم الثاني قد يطوّر أحياناً "سطحاً خاماً"، ويطلق سائلاً يشبه اللعاب.

ولحُسن الحظ بالنسبة لهذه الطفلة، لا يبدو أن تجويف الفم الإضافي يسبّب أي مشكلات في تنفسها أو قدرتها على الرضاعة، ولم يتصل حتى بفمها المركزي، الذي بدا أنه يعمل بشكل طبيعي.

وهذا ما سمح للأطباء بإجراء عملية جراحية لإزالة الفم الإضافي، عندما بلغ عمر الفتاة 6 أشهر فقط، وقام الأطباء بإزالة بعض الأغشية المخاطية للعضلات والعظام والفم وأنسجة المريء، إضافة إلى الغدة اللعابية و6 أسنان غير متقطعة، وكل ذلك في أثناء محاولة الحفاظ على أعصاب وجهها.

وبخلاف بعض التورم في موقع الجراحة، الذي تمّ حله بعد عدة أشهر، شفيت المريضة جيداً ولم تحتج إلى مزيدٍ من العلاج.. ولاحظ الأطباء أنها تواجه صعوبة في إرخاء الجزء الأيمن من شفتها السفلية، ربما بسبب فقدان بعض الأعصاب.