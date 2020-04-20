"صحة القريات" تودع ضيوف الحجر الصحي بالهدايا والورود بعد سلامة فحوصاتهم

أكدت أن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وأن طاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً

ودعت صحة القريات ضيوف الحجر الصحي بالورود والهدايا بعد سلامة فحوصاتهم الطبية وخلوها من فيروس كورونا

وأكدت صحة القريات بأنها تفتخر بمنسوبيها، وقالت إن خدمة الوطن شرفٌ عظيم وطاعة ‏وليّ الأمر فخرٌ لنا جميعاً، ‏سائلة الله الصحة والسلامة للجميع.